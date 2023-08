Jelmer Algra nieuwe secretaris/algemeen directeur provincie Fryslân

Gedeputeerde Bedrijfsvoering van de provinsie Eke Folkerts is blij met de komst van Algra: “Algra is geworteld in Fryslân en brengt brede ervaring en kennis mee. Hij is een verbinder bij uitstek en heeft een groot en divers netwerk. Als belangrijkste adviseur van het dagelijks bestuur van de provincie zijn we blij met zijn maatschappelijke betrokkenheid.”

Algra: "De provincie Fryslân staat midden in onze maatschappij en speelt een belangrijke rol in de grote opgaven die er op dit moment zijn. Ik heb er zin in om samen met het hele team mij hiervoor in te zetten: met elkaar werken aan een mooi en sterk Fryslân.”

Algra is sinds 2017 in de Friese Rabobank directie belast met verschillende portefeuilles. Hij is voorzitter van het Kernteam Energie Transitie, voorzitter van Klimaat en Energie voor de agrarische sector en lid van het Nationaal Kernteam Gebiedsgerichte Aanpak. Van 2014 tot 2017 was hij voor de bank gestationeerd in St. Louis en New York in de VS. Algra begon zijn carrière bij ExxonMobil en was werkzaam in Nederland, België, Noorwegen en de VS.

Algra volgt bij de provincie interim-secretaris/directeur Arjen Schepers op die een jaar aan het roer gestaan heeft.

Bron: Provincie Fryslân