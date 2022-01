Jelleshuis in Woudsend krijgt gemeentelijke monumentenstatus

WOUDSEND- De zeven knechtenwoningen (Jelleshuis) van Zeilschool Het Molenhuis in Woudsend krijgen de gemeentelijke monumentenstatus. Dit gebeurde na een verzoek vanuit het dorp begin 2021. Meerdere partijen beoordeelden dit verzoek, waarna monumentencommissie Hús en Hiem de gemeente adviseerde om het pand aan te wijzen als gemeentelijke monument. Het college heeft besloten om dit advies over te nemen.

Het Jelleshuis ligt op het terrein van Zeilschool het Molenhuis, in het beschermde dorpsgezicht van Woudsend. De eigenaar van de zeilschool heeft voor de locatie plannen ontwikkeld om de accommodatie een upgrade te geven. In 2021 kreeg de zeilschool toestemming van burgemeester en wethouders om onder voorwaarden het Jelleshuis te slopen. Aanvullende eis was dat er eerst duidelijk zou worden wat ervoor in de plek zou komen. De knechtenwoningen mochten dus niet gesloopt worden voordat er een definitieve nieuwbouw- of verbouw omgevingsvergunning was verleend.

“Met de eigenaar van de zeilschool gaan we de komende tijd bekijken hoe hij het Jelleshuis, binnen de stedenbouwkundige richtlijnen, toekomstbestendig kan maken.”, aldus verantwoordelijk wethouder Mirjam Bakker.