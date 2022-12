Jelle’s Boubedriuw over naar Onderhoudsbedrijf CJL Wagenaar

Indrukwekkende geschiedenis

“In de afgelopen veertig jaar heb ik met heel veel plezier Jelle’s Boubedriuw opgebouwd. Begonnen als Jelle’s Putsjebedriuw veranderde de naam in ‘Jelle’Boubedriuw’ en is het geworden tot een bedrijf met 20 enthousiaste en kundig opgeleide medewerkers. We zijn gespecialiseerd op het gebied van nieuwbouw, restauratie/renovatie, onderhoud en levering van complete keukens”, zegt Jelle Rypma

Duimstok overdragen

Na 40 jaar vond Rypma het tijd om zoals hij zelf zegt ‘de duimstok over te dragen’, maar wel aan iemand die dezelfde service kan waarborgen zoals hij en zijn medewerkers dat in de afgelopen jaren hebben gedaan. Die overname is nu geregeld.

Vanaf 1 januari 2023 geeft Jelle’s Boubedriuw de leiding over aan Chris Wagenaar. Het personeel van Jelle’s Boubedriuw gaat mee over naar de nieuwe werkgever. Jelle Rypma blijft nog enige jaren actief betrokken bij de onderneming, die uitgevoerd zullen worden vanuit de locaties Sneek en Greonterp.