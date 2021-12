Jeffrey Scharbaai stopt, Henriette ter Steege verder als hoofdtrainer-coach van VC Sneek Dames 1

SNEEK- In goed overleg met de technische commissie en het bestuur van VC Sneek heeft Jeffrey Scharbaai per direct besloten te stoppen als hoofdtrainer-coach van Dames 1 bij VC Sneek. Het verloop van de competitie tot nog toe, vraagt aandacht en visie om de opgaande lijn te pakken te krijgen. Er is meer tijd en intensiteit nodig om de scherpte in het team te krijgen.

De combinatie van wonen in Twente, eigen ondernemerschap en een volledige baan naast het trainerschap van VC Sneek, geeft geen ruimte voor die tijdsinvestering. Voor de betrokken trainer staat het belang van Dames 1 voorop, wat heeft geleid tot dit lastige besluit. Henriëtte ter Steege neemt per direct de taak als hoofdtrainer-coach over, ondersteund door Jurjen de Jong en de overige stafleden.

Sinds april 2020

Jeffrey Scharbaai is in april 2020 bij VC Sneek gestart als hoofdtrainer-coach van het eerste damesteam, dat op het hoogste niveau in de Nederlandse volleybalcompetitie acteert. In de lastige coronatijd heeft Jeffrey de meiden begeleid en gevormd tot een enorm hecht team wat resulteerde in een uitstekende derde plaats van het seizoen 2020-2021 en nieuwe versterking voor het huidige seizoen. Er ligt een belangrijke basis waar Jeffrey met de staf trots op kan zijn en waar goed op voort gebouwd kan worden in de tweede helft van de competitie.

Magere eerste helft competitie

Het bestuur van VC Sneek betreurt de wijziging en is het met Jeffrey en de technische commissie eens dat er meer tijd en intensiteit nodig is na de magere eerste helft van de competitie. Henriëtte ter Steege zal als interim de positie van hoofdtrainer-coach gaan vervullen. Henriëtte was als assistent-trainster van Dames 1 al lid van de technische staf van VC Sneek. Het bestuur is blij dat zij bereid is om deze rol op zich te nemen om, met de bijbehorende tijdsinvestering, kort op de bal, de opgaande lijn terug te vinden.

Tot slot wil het bestuur van VC Sneek haar dank uitspreken aan Jeffrey Scharbaai voor zijn grote inzet en positieve bijdrage.