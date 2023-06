Jeanswinkelketen Score failliet verklaard

SNEEK - De Nederlandse modeketen Score is op vrijdag failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. Door het faillissement komen de banen van zo’n 450 medewerkers in gevaar. De grote coronaschuldenlast zou de oorzaak zijn van het faillissement. Het is niet bekend of een doorstart mogelijk is.

De modeketen werd in 1981 opgericht en telt landelijk 44 winkels, waarvan drie in Friesland, in Leeuwarden, Drachten en Sneek. De winkel in Sneek is gevestigd op de Oosterdijk en is overigens nog gewoon geopend. 'De koffie staat klaar, dus wees welkom', laten ze in Sneek dan ook weten.