Jeanette is zorgreservist: “Zorgen verleer je niet”

SNEEK- Door corona is de druk op de zorg nog altijd hoog. Toen Jeanette Doets in de media hoorde dat er dringend hulp nodig was besloot de oud-wijkverpleegkundige zich aan te melden als zorgreservist. Sinds kort werkt ze in woonzorgcentrum Ielânen in Sneek.

“Dit is wat voor mij”, dacht Jeanette toen ze de oproep zag. “Ik ben niet meer gediplomeerd, maar zorgen verleer je niet. Het is fijn om iets te kunnen betekenen.” Ze meldde zich aan via de website van de Nationale Zorgreserve en kon vrijwel meteen aan de slag bij Patyna. “Eerst heb ik een rondleiding gehad. Dat voelde gelijk heel goed. Daarna heb ik vier dagdelen meegelopen. Inmiddels werk ik alweer enkele maanden als zorgondersteuner op een kleinschalige afdeling voor ouderen met dementie.”

Jeanette heeft een 0-uren contract. “Een bewuste keuze, zodat ik kan helpen wanneer ik kan en daarnaast mijn eigen dingen kan blijven doen. Gemiddeld werk ik 15 uren per week. Ik help bewoners bij de alledaagse activiteiten en zorg voor een stukje gezelligheid. Het is erg leuk om terug te zijn. Ik ben er een hele poos uit geweest, maar het voelde gelijk vertrouwd. Dat ik er nu voor de bewoners en mijn collega’s kan zijn geeft mij een goed gevoel.”

De Nationale Zorgreserve is een community van zorgreservisten die in kunnen springen in tijden van crisis. Ben jij een voormalig zorgprofessional en is jouw zorghart altijd blijven kloppen? Meld je aan als zorgreservist en kom ook werken bij Patyna.