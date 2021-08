Jeanet Engelsma en Sanne Boekel winnen Nederlandse titel Flits 2021

De omstandigheden waren wisselend in de drie dagen dat er werd gevaren (vorige week vrijdag, zaterdag en zondag). Weinig wind, voldoende wind en veel regen op zondag.

In totaal zijn er van de 11 geplande races 8 gevaren. Van de 8 races telden de 7 beste races mee voor het totaal klassement. Op de eerste dag werden er van de 4 geplande races ook 4 gevaren. Zaterdag zijn er van de geplande 4 races 2 gevaren. De derde race werd afgebroken door te weinig wind. En daarna is er niet meer gevaren. Zondag stonden er nog 3 races op het programma waarbij de eerste race gevaren is. En de tweede race werd wederom afgebroken en is iedereen naar de kant gehaald.

De reden was dat het zicht door de regen erg slecht was om de baan te kunnen zien. En uit die bui kwam ook veel wind. Toen was het wachten of er nog een tweede en misschien derde race gevaren kon worden. Uiteindelijk werd het qua weer wat rustiger en is er nog een tweede en ook laatste race gevaren.

Meerdere kanshebbers

Voor te titel waren er meerdere kanshebbers. Het was dan ook spannend tot en met de laatste race. Jeanet en Sanne hebben de meest constante serie gevaren. Doordat ze in de voorlaatste race nog een 1e plaats noteerden was het aan de concurrentie (Marleen Huisman uit Anna Palowna en Jildou Poiesz) om daar in de laatste race nog wat tegenover te zetten.

Wanneer Marleen een 1e plaats zou noteren in de laatste race dan mocht Jeanet daar maximaal 2 plaatsen achter zitten. In de laatste race wist de regerend kampioen Femme Rijk uit Scharnegoutum als eerste de finish te bereiken. Waardoor het voor Jeanet en Sanne niet meer uitmaakte hoe ze over de finish zouden komen. Omdat ze niet meer ingehaald konden worden qua punten. En zo mocht het duo na afloop met de kampioenswimpel in top met iedereen achter zich aan richting de haven varen.

Aanvaring

In de laatste race (4e) op de eerste dag kwamen Jeanet en Sanne voor de start in aanvaring met een ander schip waardoor ze een flink gat in de boot hadden. Door het hoofd koel te houden en veel water wat in de boot kwam er weer uit te hozen en te sponzen wisten ze de ‘schade’ beperkt te houden en als vierde over de finish te komen.

Jeanet Engelsma is 16 jaar en komt uit Langweer. Dit is haar laatste jaar dat ze in de flits vaart. Jeanet heeft totaal 10 jaar in de flits gevaren waarvan 5 jaar gestuurd. Sanne Boekel is 8 jaar en komt uit Scharnegoutum. Dit jaar zeilt ze voor het eerst als bemanning in de flits.

Familie Hoekstra en Gietema

De flits 857 is al jaren in uitwisseling tussen de familie Hoekstra ( Hilda de moeder van Jeanet ) en de familie Gietema ( Betty de moeder van Sanne ). Het was daarom ook wel bijzonder dat de pake en beppe van Jeanet (ouders van Hilda) en de pake en beppe van Sanne (ouders van Betty) alle vier ook aanwezig waren in Balk en de resultaten op de voet volgden. En daarna hun kleinkinderen konden feliciteren met de titel. De moeders hadden gekscherend al eens gezegd tegen elkaar dat het misschien wel leuk zou zijn wanneer hun dochters ( in 2014 respectievelijk 9 en 1 jaar oud ) samen in de flits 857 zouden gaan zeilen!

De broer van Jeanet, Timo heeft in de flits gezeild en ook de broers van Hilda (Thom en Eize). En ook het broertje van Betty, Lieuwe heeft ook in de flits 857 gevaren. Niet zonder succes, Hilda is clubkampioen geweest (toen was er nog geen Nederlands Kampioenschap) Betty en Lieuwe in 1996 en Lieuwe in 2000. En Timo heeft de Nederlandse titel in 2015 en 2016 in de flits 857 gehaald.

De flits is bij de familie Engelsma – Hoekstra weer klaar en gaat hoogstwaarschijnlijk weer naar de familie Boekel – Gietema voor de toekomstige stuurvrouw Sanne of haar broertje Melle. Sanne haar broertje Melle (7 jaar) bemant ook al in de flits dit jaar.