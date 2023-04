JCI Sneek organiseert een gezellige wijnproeverij, ook dit jaar met een culinair accent

SNEEK- Om dit voorjaar voldoende kwaliteitswijnen op voorraad te hebben, organiseert de JCI Sneek dit voorjaar wederom een wijnproeverij. In samenwerking met verschillende horeca ondernemers is er een culinaire route uitgestippeld, waarbij er per locatie een tweetal wijnen worden geproefd in combinatie met een culinaire versnapering.

Liever geen alcohol, geen probleem op elke locatie een alcoholvrije wijn als primeur! Daarnaast bieden wij nog op 1 locatie een lokaal biertje aan. Het evenement zal plaatsvinden op 21 april 2023 vanaf 18.30 uur.

Aan het einde kan de wijn van voorkeur besteld worden, waarvan de opbrengst dit jaar naar de Onbeperkte Elfstedentocht gaat, dit is een initiatief van Stichting Leef!.

Vijf dagen, twee dagen, een dag, 50 meter of 213 kilometer. Meedoen, een doel nastreven, als winnaar finishen. Winnaar van jezelf! Dat is De Onbeperkte Elfstedentocht!

‘Deelnemers kunnen wandelend, op de fiets, de tandem, de rolstoel, de handbike, de scootmobiel of met welk hulpmiddel (indien nodig) dan ook meedoen. Er kan gekozen worden om in 5 dagen de hele route af te leggen, maar een doel kan ook zijn om 10 meter te lopen om vervolgens over de finish te komen en een medaille te ontvangen. Ieder zijn eigen doel en op zijn eigen manier!’

Ondernemend netwerk

De organisator JCI Sneek is dé gezellige netwerkorganisatie voor ondernemende personen tot 40 jaar in de regio. Het is niet alleen zakelijke connecties opdoen, maar ook trainingen volgen, events organiseren en gezellige activiteiten bijwonen met de ± 25 leden. JCI is ook maatschappelijk betrokken door middel van het steunen van regionale goede doelen. Dit wordt gedaan door het organiseren van uiteenlopende evenementen.

