JCI Sneek organiseert 19 november de jaarlijkse wijnproeverij, dit jaar met een culinair accent

SNEEK- Om deze feestdagen voldoende kwaliteitswijnen op voorraad te hebben, organiseert de JCI Sneek dit jaar wederom een wijnproeverij. In samenwerking met verschillende horeca ondernemers is er een route uitgestippeld, waarbij er per locatie een wijn geproefd kan worden in combinatie met een culinaire versnapering. Aan het einde kan er bij Weduwe Joustra de wijn van voorkeur besteld worden, waarvan de opbrengst dit jaar naar Stichting met je Hart gaat. Het evenement zal plaatsvinden op 19 november vanaf 18.30 uur met beperkt aantal deelnemers.

Ondernemend netwerk

JCI Sneek is dé gezellige netwerkorganisatie voor ondernemende personen tot 40 jaar in de regio. Het is niet alleen zakelijke connecties opdoen, maar ook trainingen volgen, events organiseren en gezellige activiteiten bijwonen met de ± 25 leden. JCI is ook maatschappelijk betrokken door middel van het steunen van regionale goede doelen. Dit wordt gedaan door het organiseren van uiteenlopende evenementen.

Foar de Wyn

De wijnproeverij is een van de jaarlijks terugkomende evenementen. Vorig jaar genoten meer dan 300 mensen op een zaterdag van de online wijnproefshow ‘Sneek Foar de Wyn’. Deze avond werd in samenwerking met Sneeker serviceclub ‘Sneker Slag’ georganiseerd in het theater. Onder leiding van Bram Nauta die het digitale gedeelte volledig voor zijn rekening nam. Met hulp van het theater en vele vrijwilligers konden mensen in hun eigen huiskamers via een livestream de show die vanuit Theater Sneek werd uitgezonden beleven. De opbrengst van 10.000 euro ging volledig naar theateropleiding MUZT.

“Wij zijn super enthousiast”

Wicher Wind, lid van JCI Sneek, en spin in het horecanetwerk Sneek: ik heb verschillende collega’s benaderd of ze mee wilden doen met het concept van de wandeling. We kregen gelijk enthousiaste reacties. Stadsbrouwerij Sneek, gevestigd in de Walrus Sneek, verteld: Toen Wicher zijn plannen uit de doeken deed, zeiden we meteen dat we mee wilden doen. Een leuk avondje uit voor de Snekers, en dan ook nog voor een goed doel”.

‘Stichting met je Hart”

Dit jaar is gekozen voor “Stichting met je Hart”, een initiatief waar de JCI Sneek zich zeer actief voor inzet. Stichting Met je hart Sneek zet zich al 5 jaar in om eenzaamheid bij zelfstandig wonende Sneeker ouderen te verzachten. Dit doen we door structureel waardevolle ontmoetingen te organiseren. Hierdoor ontstaan nieuwe vriendschappen en verzachten we de gevoelens van eenzaamheid.

Kaarten

Kaarten kunnen besteld worden op www.sneekfoardewyn.nl en kosten €37,50. Hiervoor kunnen er 6 verschillende wijnen geproefd worden op verschillende locaties met daarbij een passend samengesteld hapje.