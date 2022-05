Jard Blokdijk wint sprint à deux van broer Kay en kroont zich tot Open Fries Kampioen bij de Sportklasse

SNEEK- Nadat twee weken geleden Jack Kuper Open Fries Kampioen bij de Amateurs werd, was het afgelopen donderdag in de Sneker wijk De Domp de beurt aan het Sportklassepeloton. De koers werd gedomineerd door de Noord-Hollandse ploeg Team Eriks-Welkers, met vanuit deze ploeg net als bij de laatste editie in 2019 de gebroeders Jard en Kay Blokdijk op het podium. Roel Koenis mocht het laagste treetje betreden.

Zo’n vijftig renners en een renster hadden deze Bevrijdingsdag de weg naar De Domp gevonden. Onder het genot van een heerlijk lentezonnetje, werd het peloton om 19.00 uur weggeschoten. De kopstart was voor Dennie van der Kooi, die kortstondig voor het peloton uitreed en zo een eerste puntje voor de leidersprijs sprokkelde. Vervolgens waren het Joris de Boer en Nick Slijkerman die in ronde zeven ten aanval trokken, met Arjen Bos en Roel Koenis in de achtervolging. Na negen ronden was er vervolgens een kopgroep van zes, met naast de reeds genoemde namen ook de broers Jard en Kay Blokdijk.

Slijkerman bleek het hoge tempo in deze kopgroep niet te kunnen volgen, waarna er vijf renners overbleven aan kop van de koers. De voorsprong van de kopgroep schommelde een tijd lang rond de tien seconden, met Harko Kievit die aan kop van het peloton verwoede pogingen deed om de kopgroep weer in te rekenen. Het verschil slonk naar vijf seconden en dit gaf aan Patrick Hoefakker de gelegenheid om de oversteek naar de kopgroep te maken. Hoefakker moest deze inspanning een paar ronden later bekopen en moest bijgevolg lossen uit de kopgroep.

Intussen groeide het verschil tussen kopgroep en peloton stilletjes naar vijftien en later twintig seconden. Het was wel duidelijk dat de sterkste mannen in koers in de kopgroep zaten. Halverwege de wedstrijd was de marge van de koplopers dan ook al een halve minuut. Vlak voor het ingaan van de laatste tien kilometer trok Kay Blokdijk ten aanval. Een ronde later sloot Jard Blokdijk bij hem aan. De mannen uit het Noord-Hollandse ’t Veld waren vertrokken en dubbelden het peloton, dat hierdoor mocht gaan afsprinten. De pelotonsprint werd gewonnen door Kievit.

Voormalig medevluchters De Boer, Bos en Koenis zouden de heren Blokdijk pas na de meet weer terugzien. Bos moest nog lossen bij De Boer en Koenis en reed zodoende naar plaats vijf. De sprint om het brons werd gewonnen door Koenis. Dan was het alleen nog de vraag wie als eerste en tweede over de meet zouden komen. Kay gunde na zijn zege van drie jaar geleden de winst ditmaal aan Jard, waarna beiden met de handen in de lucht over de finish kwamen. Zodoende kan Jard Blokdijk komend jaar de blits maken met de Friese kampioenstrui (met dank aan Kalas Sportswear) op de Noord-Hollandse wegen.

Top-10

1. Jard Blokdijk, ’t Veld

2. Kay Blokdijk, ’t Veld

3. Roel Koenis, ’t Veld

4. Joris de Boer, Winkel

5. Arjen Bos, Bolsward

6. Harko Kievit, Leek

7. Ronald Blei, Zwartsluis

8. Nick Slijkerman, Schagen

9. Michel Dekker, ’t Veld

10. Rene Boerhof, Stadskanaal