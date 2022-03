Japanse sierkers bloeit alweer volop bij YKK

SNEEK - De Japanse sierkers (Prunus) bij de Japanse ritsenfabriek YKK in Sneek bloeit, mede door het record aantal zonuren deze maand, al vroeg dit voorjaar in al zijn pracht en praal.

Het is inmiddels al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Einsteinstaat, de lentebloesem bij Yoshida. Het bedrijf vestigde zich in 1967 op de huidige locatie op industrieterrein Houkesloot, waarvan het kantoorgedeelte momenteel in de steigers staat. Best mogelijk dat de bomen dus ook al meer dan 50 jaar oud zijn.



De bloei van de Prunus is ieder jaar maar van korte duur en staat symbool voor het Japanse kersenbloesemfeest, de viering van de lente.