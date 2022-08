Japanse delegatie ontvangen op het Stadhuis van Sneek

SNEEK- Van zondag 28 augustus tot en met woensdag 31 augustus is een Japanse delegatie uit de Japanse stad Kurobe op officieel bezoek in Fryslân. De delegatie, onder aanvoering van burgemeester Takekuma, is hier op uitnodiging van de commissaris van de Koning Brok en burgemeester van Súdwest-Fryslân De Vries. Vanmorgen werd de Japanse delegatie op het Stadhuis van Sneek ontvangen door het College van B&W. Daar werd het gastenboek en het memorandumboek van de gemeente Súdwest-Fryslân getekend en benadrukte burgemeester Jannewietske de Vries in het Engels en it Frysk de speciale banden tussen Sneek en Kurobe. Geschiedkundige Alice Booij vertelde in de voormalighe Raadzaal over de geschiedenis van het Stadhuis.

Aanleiding is het 50e jubileumjaar van de vriendschapsband tussen Kurobe en Sneek - de oudste zusterstadrelatie tussen een Japanse en Nederlandse stad. Die band vloeide voort uit de vestiging in 1964 van ritsenfabriek YKK in Sneek, het allereerste Japanse bedrijf dat zich in Nederland vestigde.

YKK Ritsenfabriek

Doel van het bezoek is om de Friese cultuur te laten zien en contacten te leggen met het bedrijfsleven. Naast een bezoek aan de gemeente, de provincie en YKK staan tal van bezoeken aan bedrijven en organisaties gepland.

Zo worden het Fries Scheepvaart Museum, de Waterpoort en Movacolor in Sneek, Cultureel Historisch Centrum De Tiid, UCC Coffee Benelux en Ventura Systems in Bolsward en Koninklijke Tichelaar en Feadship in Makkum bezocht. De delegatie doet ook Houtstad IJlst en de 11Fountainsfontain in IJlst en het Jopie Huisman Museum in Workum aan.

Keramiekmuseum Het Princessenhof, Tresoar, Afûk en de Fryske Akademy in de Friese hoofdstad staan ook op de planning. Landgoed Lauswolt is het toneel voor het diner waarbij ook de Japanse ambassadeur aanwezig zal zijn.