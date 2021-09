Jannewietske de Vries voorzitter Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool

SNEEK- Jannewietske de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool. Zij volgt dan Hayo Apotheker op, die na vijf jaar Raad van Toezicht NHL Hogeschool en vier jaar Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool eind dit jaar stopt als voorzitter. Tegelijk met Hayo Apotheker treden de leden Kees van Anken en Tom Cohen af. Naast Jannewietske de Vries heeft de Raad van Toezicht de heer Uğur Özcan per 1 januari 2022 benoemd als nieuwe toezichthouder, op het profiel financiën/bedrijfsvoering & IT.