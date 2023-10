Janneke Warringa met haar muzikale programma Ubuntu op Lewinski podium

SNEEK- In het Friestalige theaterprogramma Ubuntu zingt Janneke Warringa over verbinding en dialoog; over verdraagzaamheid en respect. Dit vanuit het besef dat we leven in een roerige tijd waarin mensen steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan.

Ubuntu - een levensmotto binnen de Zuid-Afrikaanse cultuur en uitgedragen door mensen als Nelson Mandela en Desmond Tutu - betekent vrij vertaald; "ik ben, omdat wij zijn." Met andere woorden: we hebben elkáár nodig in ons bestaan.