Janneke Warringa en Jitze Grijpstra spelen de hoofdrol in 'FLOED'

LEMMER - In het I.R. D.F. Woudagemaal zijn vrijdagavond, tijdens de kick-off, de spelers en medewerkers van het locatietheater 'FLOED' gepresenteerd. De hoofdrollen in deze bijzondere theaterbeleving zijn voor Janneke Warringa en Jitze Grijpstra.

Janneke is een zangeres uit Lemmer en ze reisde vorig jaar met haar voorstelling 'Ferlet' door Fryslân. De Friese acteur Jitze Grijpstra is onder andere bekend geworden met zijn rol in de openluchtspelen 'Turks Fruit' en 'Schindlers List'.

De voorstelling 'FLOED' vertelt het verhaal van Mare en Gula, het water en het gemaal. Mare heeft maar één grote liefde in haar leven, het water. Die liefde verandert in een eindeloos verlangen naar meer water. Als Mare haar liefde verklaart aan het water bij het IJsselmeer, besluit Gula om het Woudagemaal uit haar slaap te halen. Het water komt dreigend omhoog, het gemaal moet steeds harder draaien. Maar zal het op tijd zijn om Mare te redden?

De voorstelling zou al in 2020 in premiére gaan, het jaar dat het Woudagemaal 100 jaar bestond. 'FLOED' werd een jaar verschoven. In augustus 2021 werd 'FLOED', wederom door geldende coronaregels, wederom uitgesteld.



'FLOED' speelt van 22 september tot en met 7 oktober. Meer informatie en ticketverkoop zijn te vinden op www.floed.nl