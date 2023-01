Janco Croes assistent bij LSC 1890

Verlenging zat er voor Janco Croes niet in. Integendeel, de oefenmeester die ruim tien jaar geleden ook al eens twee seizoenen aan de Leeuwarderweg werkzaam was, werd eind vorig seizoen door Foarút op non-actief gesteld, omdat het bestuur en een deel van de spelersgroep van de vierdeklasser er geen vertrouwen meer in had, dat hij na de tegenvallende eerste seizoenshelft het tijd nog kon keren. Die inactiviteit heeft niet lang geduurd, want inmiddels heeft de sympathieke Croes dus opnieuw het 'Königsblau' aangetrokken.

Bron: https://pengel.weebly.com/