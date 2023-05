Jan Wouter Jellema: Nazorg vanaf een barkruk

YSBRECHTUM- Jan Wouter Jellema (76) is al meer dan een halve eeuw nazorger van weidevogels. Hij doet dat de laatste jaren met twee maten, maar deze beide mannen konden om uiteenlopende redenen even niet mee het land in. Jellema ging echter wel, met een barkruk. Hieronder doet de natuurliefhebber verslag op z’n fb-pagina.

“Vandaag ben ik alleen de ‘greiden’ in geweest voor de nazorg van de weidevogels. Mijn beide collega’s moesten het laten afweten De een vanwege de naweeën van een operatie en de ander omdat hij de Noordzee aan het verkennen is."

"Helaas ben ik niet meer zo best ter been maar ik kan nog steeds lopen alhoewel de actie radius een beetje beperkt is geworden. Daar heb ik echter het volgende op gevonden ik neem een barkruk mee het land in en die zet ik op het middelpunt van het zoekgebied."

"Ik ga dan in lussen het land door en kom dan telkens weer uit bij de barkruk zodat ik dan weer even kan pauzeren. Op deze manier lukt het mij nog redelijk om mee te blijven doen met de nazorg."

"Ja ik ben nu 76 jaar, waarvan 70 jaar bezig met de vogels en ik hoop deze inspanning voor de weidevogels nog een tijdje vol te mogen houden”, aldus Jellema.