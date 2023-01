Jan Wiebe Groninger helpt Jong L.S.C. 1890 over de drempel

BLOKZIJL - Bij de hervatting van de competitie deed Jong LSC 1890 gistermiddag bij Blokzijl wat het aan zijn stand verplicht was, al was de overwinning op de drager van de rode lantaarn wel een moeilijke bevalling en een kwestie van met de hakken over de sloot.

Eindelijk

Op het sportpark aan de Kanaalweg wist geen van beide ploegen aanvankelijk het juiste kanaal te vinden en het eerste bedrijf werd dan ook met de welbekende brilstand afgesloten. Na de thee en vooral nadat Blokzijl met een man minder verder moest, onderging die stand echter verandering en wel door toedoen van spits Jan Wiebe Groninger die daarmee na een lange periode van droogte eindelijk zijn eerste treffer liet noteren en die daarmee Jong LSC 1890 over de drempel hielp.



Niet beter

Na die openingstreffer werd het spel er aan de zijde van de blauwhemden niet beter op en werd de brigade van Dennis Betten door de in ondertal spelende thuisclub teruggedrongen. Jong LSC 1890 slaagde er in die fase echter niet in om middels een tegenstoot van de ruimte te profiteren en om de bevrijdende tweede treffer op het bord te brengen. Daardoor hield Blokzijl hoop dat er wellicht toch nog iets te halen viel, doch die hoop bleek naar later bleek, ijdel. Een gelijkmaker zou gelet op het wedstrijdbeeld ook niet verdiend zijn geweest, maar bij een marginale voorsprong hoeft ie om maar eens wat jargon te gebruiken, maar één keer goed te vallen.



Dat laatste gebeurde dus niet en derhalve gingen de punten meer naar Sneek. Met die punten steeg Jong LSC 1890 naar plek negen. Het rapport van de Snekers die komende zaterdag aan de tweede seizoenshelft beginnen en dan bij SV NOK op bezoek gaan, vermeldt nu twaalf uit twaalf.

Blokzijl - Jong LSC 1890 0-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Jan Wiebe Groninger (65.)

Scheidsrechter: C. de Ruiter

Gele kaart: Ealse Stap (Blokzijl), Erik van der Wei, Sergey van den Bosch (Jong LSC 1890)

Rode kaart: onbekende speler (Blokzijl)

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak, Jens Knoop, Ian Rinia (46. Sergey van Den Bosch), Dennis IJsebaart (65. Jesse IJntema), Joran de Haan, D. Dotinga (55. Fabio da Silva Koeman), Erik van der Wei (78. Lorenzo van der Zee), Chris Haitjema, Jan Wiebe Groninger en Camiel Gerritsen

