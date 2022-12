Jan Vlap nieuwe trainer Waterpoort Boys

Jan Vlap die in het verleden als voetballer voor Waterpoort Boys uitkwam en tot voor kort bij het 45+ team van de Wéé Péé Béé actief was, komt daarmee een belofte na waarbij hij aangaf ooit een keer trainer van de Sneker club te willen worden.

Succestrainer

De laatste klus van de succestrainer was bij stadgenoot ONS Sneek. Daar stapte hij in maart 2022 na een reeks teleurstellende resultaten op. Het is eigenlijk het enige vlekje op een verder vlekkeloze trainersloopbaan. Die begon op Sportpark Lemstervaart waar “de treenur” met v.v. Lemmer in de eerste twee seizoenen meteen twee keer kampioen werd. Vervolgens stond hij vier jaar aan het roer bij LAC Frisia 1883, waarna hij Bergum naar de eerste klasse bracht. Bij Gronitas hielden de successen met twee opeenvolgende promoties aan, waarna hij bij ONS Sneek in het derde seizoen opnieuw de vlag in top hees, iets wat hij daarna bij ASV Dronten en Harkemase Boys ook zou doen.



Na twee jaar Staphorst nam Jan Vlap een sabbatical, al deed ASV Dronten aan het einde van 2018-2019 nog wel een beroep op hem om de naderende degradatie af te wenden. Daarbij loodste hij de club uit Flevoland in de laatste reguliere wedstrijden van het seizoen naar de nacompetitie en daarin lukte het net niet om de groen-witten voor de eerste klasse te behouden. Vervolgens werd ook de rentree bij ONS Sneek die misschien te veel met het hart en te weinig met het verstand plaats vond, uiteindelijk zoals hiervoor al werd vermeld, geen doorslaand succes.



Dat Jan Vlap nu bij Waterpoort Boys aan de slag gaat, is misschien ook wel een besluit met het hart. Maar wel één die voor de derdeklasser een enorme boost is en die het bijna vijftigjarige Waterpoort Boys nadrukkelijk op de kaart zet.

Bron: https://pengel.weebly.com