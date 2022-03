Jan Vlap levert per direct contract in: ONS Sneek moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer

“Ik had niet langer het gevoel meer de spelers te raken, in de strijd om klassebehoud. Omdat we graag hoofdklasser willen blijven, leek het me voor de club het beste om per direct te stoppen. Nu zijn er nog vijftien wedstrijden te spelen. Als ik vijf weken voor het einde zou stoppen valt er weinig meer te veranderen. Want veranderen dat zal moeten om de doelstelling te halen. Ook als trainer moet je durven zelf in de spiegel te kijken en dat is wat ik heb gedaan. De club gaat me aan het hart. Dit was voor mij de enige juiste stap. Ik heb lang energie gekregen van het team, maar nu kost het teveel van me”, aldus Vlap.

Voorzitter Joan van der Veen betreurt de stap van Jan Vlap, maar is te spreken over de eerlijkheid en de motivatie van het vertrek zijn trainer. “Zowel het bestuur als de TC hadden er, ondanks de slechte resultaten in 2022, het vertrouwen dat alles nog ten positieve gewend kan worden. We respecteren zijn keus, maar het is nooit leuk om midden in het seizoen afscheid te moeten nemen van een trainer.”

Voor de korte termijn zal assistent Arnoud Koster het hoofdtrainerschap op interim basis op zich nemen. Volgende week zullen de TC en het bestuur van ONS Sneek overleggen over een structurele oplossing.

ONS-Sneek neemt op dit moment de voorlaatste (degradatie) plek in van de Hoofdklasse B in het zaterdagvoetbal.