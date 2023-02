Jan Vlap interim-trainer bij V.V.O.G.

SNEEK - Jan Vlap wordt zo werd gistermiddag bekend, interim-trainer bij VVOG uit Harderwijk en daarmee op sportpark De Strokel de tijdelijke vervanger van Dwight Lodeweges die zoals bekend het trainingspak van de vierde divisionist verruilt voor dat van eredivisionist Ajax en in de Johan Cruyff Arena de assistent van John Heitinga wordt.

Vlap ging eind vorig jaar een éénjarig contract met een optie voor nog een jaar met derdeklasser Waterpoort Boys aan en wordt dus met ingang van het komend seizoen hoofdtrainer op het Sportcentrum aan de Thomas Zandstrastraat.



Het nieuws dat Vlap nu bij VVOG aan de slag gaat, leidde gister in de late namiddag in de kantine van de Sneker cultclub tot de laconieke reactie dat de oefenmeester dan mooi nog even kan oefenen voordat-ie bij een echte topclub aan de slag gaat.