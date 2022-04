Jan Tummers:''Duurzaam wonen hoeft niet duur te zijn''

De cv-ketel ligt net in de garage wanneer wij bij Jan Tummers uit Sneek op bezoek gaan. Het onderwerp duurzaam leven houdt Tummers al een lange tijd in zijn greep. De 86-jarige wil graag mensen zich ervan bewust maken, dat leven zonder gas veel goedkoper is en niet duur hoeft te zijn.

Jan is al vele jaren bezig met duurzaamheid. ''Ik en mijn partner zijn altijd zuinig bezig met stroom, dat vinden wij belangrijk. Ik heb het, van huis uit meegekregen. Mijn vader en moeder hadden een eigen bedrijf en daar moest zuinig gedaan worden met de energiekosten.''

''Het is allemaal begonnen in 2006, ik was met een huis bezig aan de Koninginnenpage in Sneek. Dit was een goed geïsoleerde piramidewoning. Ik had nog geld over en heb een warmtepomp laten instaleren met grondboring 109 meter. Er zit daar een temperatuur tussen de 11 en 16 graden, de rest wordt elektrisch bij verwarmd.'' Echter, is er ook een warmtepomp die nadelen heeft. ''Een hybride warmtepomp wordt aan de buitenkant van het huis gemonteerd, als die aanstaat maakt het apparaat veel lawaai voor de omgeving. Ook moet je huis heel goed geïsoleerd zijn en is een warmtepomp duur. Daarnaast is het zo dat wanneer er sprake van 10 of 15 graden vorst is, je de warmtepomp niet kunt gebruiken. Dan moet je weer totaal op gas over gaan. En we moeten juist van het gas af.''

Om van het gas af te komen, ging Jan op zoek naar goedkopere en betere opties. ''In augustus zijn we hier komen wonen en ben ik direct begonnen met het plaatsen van VH-Infraroodpanelen uit Amersfoort, want daar had ik al ervaring mee. In mijn vorige huis had ik een paneel 60x60 cm 350 Watt waarmee ik de hele badkamer verwarmde.'' Nu hangt er in elke kamer van het huis een paneel. ''Dit is een veel mooier systeem, want ik heb op alle kamers verwarming en ik kan per kamer met een thermostaat de temperatuur bepalen. In totaal ben ik 2000 euro kwijt. Je kunt het laten plaatsten maar je kunt het ook makkelijk zelf monteren. Ik heb het zelf gemonteerd aan het plafond, ik ben 86 jaar.''

Jan vertelt dat het niet verbruiken van gas, zijn portemonnee ten goede komt. ''We hebben nu Infraroodpanelen en op de plaats waar de cv-ketel hing hangt nu een 80 liter warmwaterboiler, we koken op inductie. De wasmachine hebben wij nieuw, dus daar zitten goede labels op. We hebben het op dit gebied zo zuinig mogelijk ingericht. In januari moest ik 86 euro per maand betalen aan energiekosten. In februari kreeg ik telefoontje van mijn energieleverancier en hij zei; "meneer Tummers u gaat van 86 euro naar 60 euro". Dus iedereen krijgt een hogere rekening, maar ik niet. Ik heb een goed contract en daarnaast heb ik een participatie op een windmolen.''

''Nu worden er zonnecollectoren op het dak gelegd. Als die erop liggen dan is het helemaal klaar, dan ben ik straks niet meer afhankelijk van een energiemaatschappij. Ik heb de boel zelf in de hand. Voor mij is dit gewoon een sport.''