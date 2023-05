Jan Tekstra in spektakelmusical De Tocht

SNEEK- Jan Tekstra uit Sneek. Als je hem niet kent, ken je toch zeker wel één van de vele bekende liedjes die hij schreef. Artiesten als Maan, Tabitha, Merol, Borsato, Liesbeth List, Herman Brood en vele anderen namen liedjes van hem op. Hits als ‘Ze Huilt Maar Ze Lacht’ en bijvoorbeeld ‘Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht’ staan zijn handtekening onder. Maar hij doet meer. Zijn script over de beroemde coureur Jack Middelburg, Jumping Jack op de TT in Assen onder regie van Frank Lammers, gooide hoge ogen en sindsdien duikt zijn naam als scriptschrijver in theaterland met steeds grotere regelmaat op. Misfit De Musical bijvoorbeeld, waar hij het script voor schreef, werd dit jaar beloond met een Musical Award nominatie voor beste originele musical.

Minder bekend is dat hij al jaren zo nu en dan ook in de rol van acteur kruipt. In die hoedanigheid was hij bijvoorbeeld te zien in Het Pauperparadijs, De Drenthse Bluesopera, Jan Rap en Zijn Maat en Leeghwater. ‘Ik vind schrijven geweldig, maar diep in mij schuilt nog steeds een uitvoerend artiest. Dat moet af en toe wel naar buiten!’ En dus kunnen we vandaag bekendmaken dat Jan vanaf oktober in het Friso Theater schittert op de schaats met een rol in spektakelmusical De Tocht. Hij speelt hierin de vader van Sjoerd en Pieter. De laatste twee zijn onderdeel van de vriendengroep waar het verhaal om draait in De Tocht. Daarnaast wordt hij understudy voor de rol van Jelmer, één van de hoofdrollen die vertolkt wordt door Thijs Meester.

‘Wat ik wonderlijk vind aan dit project is dat ik straks elke dag in een wereld mag stappen die we in werkelijkheid misschien wel nooit meer mee gaan maken. Het is een uniek en onvergetelijk project waarbij schaatsen, acteren en zingen bij elkaar komen en dat op nog geen 25 minuten van mijn eigen huis. Daar kan ik toch geen nee op zeggen?’, aldus Jan Tekstra over deze nieuwe stap in zijn carrière.

Over de musical

Nandi van Beurden, Wolter Weulink, Theo Martijn Wever, Jolijn Henneman, Boy Ooteman, Thijs Meester en Maike Boerdam gaan de hoofdrollen vertolken en de Elfstedentocht tot leven wekken. Met een 360o ijsvloer van 2.000m2 en de nieuwste theatertechnieken, zullen de bijna 1.500 toeschouwers iedere avond de Elfstedentocht samen beleven met de hoofdpersonen in een verhaal dat alles in zich heeft.

De Tocht vertelt het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje. Is de band van vroeger sterk genoeg of verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken?

Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden. Vanaf oktober 2023 is spektakelmusical De Tocht exclusief te zien in het speciaal gebouwde Friso Theater in Leeuwarden.