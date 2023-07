Jan Teade Nauta ljept in Winsum naar eerste overwinning van het seizoen

Ruim twee meter verder dan PR

Bij de jongens ging de overwinning naar Sietse Lefferts uit Buitenpost. Die had voor vandaag een persoonlijk record van 15,86 staan. Met zijn eerste sprong ging hij daar al meer dan een meter overheen (17,02) en twee sprongen later zette hij zelfs 18,03 neer. Jeltske Terpstra won bij de meisjes in 13,62. Het is haar tweede overwinning van het seizoen, nadat ze in Buitenpost eind juni ook al de beste was.



Komende woensdag wordt er gesprongen in IJlst. Dat zou afgelopen woensdag al, maar dat ging vanwege het slechte weer niet door.

Bron: Omrop Fryslân