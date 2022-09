Jan-Sjoerd de Vries internationaal Omroepkampioen

NEUSTADTGOEDENS- Afgelopen weekend werd er in het Duitse plaatsje Neustadtgödens weer een Duits kampioenschap stad- en dorpsomroepen georganiseerd door het Duitse gilde. Een driejaarlijks gebeuren, dat veel deelnemers trekt. Ook werd er voor de tweede keer het internationale kampioenschap aan toegevoegd.

De kampioen van Duitsland werd Hinnrich Janssen en het internationale kampioenschap was er voor de Sneker Stadsomroeper Jan-Sjoerd de Vries. Het zilver was er voor zijn vader Harmen de Vries, Stadsomroeper uit IJlst. Er was een derde plaats voor de omroeper Phillipine Marco van Avermaete.

Een goed bezocht kampioenschap met negen Duitse roepers en zes internationale roepers.