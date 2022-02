Jan Eise Kruithof (10)geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân

Maar liefst 34 kinderen solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. Hieruit werden achttien kinderen geselecteerd die tijdens een sollicitatiemiddag uitgebreid kennis maakten met het burgemeesterschap en de gemeentepolitiek. Aan de hand van gemaakte opdrachten keek Stichting De kleine Ambassade toe wie van de kinderen het meest geschikt leken voor de nieuwe functie als kinderburgemeester en team. Erik Korenstra van de Kleine Ambassade licht de keuze toe: “De kinderburgemeester en zijn tien adviseurs zullen de kinderen in Súdwest-Fryslân vertegenwoordigen. De gekozen kinderen weten zelf goed wat ze belangrijk vinden en waar ze zich voor willen inzetten. Daarnaast hebben ze veel oog voor anderen. Zij willen er onder andere voor zorgen dat ook kinderen uit hun omgeving meer betrokken worden."

Kinderconferentie

De hele dag stond in het teken van de derde Kinderconferentie. Ruim 60 leerlingen van groep 7 en 8 van diverse basisscholen uit de gemeente werkten met een lesprogramma aan 4 thema’s waarover zij advies gaven tijdens de conferentie. Duurzaamheid, jezelf kunnen zijn, school van de toekomst en buiten spelen kwamen aan de orde. De adviezen presenteerden de kinderen o.a. aan burgemeester Jannewietske de Vries en wethouder Mark de Man. Het programma werd vanwege de weersomstandigheden flink ingekort maar ondanks dat werden er door de kinderen prachtige ideeën gepresenteerd.

“We vinden het belangrijk om met kinderen in gesprek te gaan over onderwerpen waar de gemeente volgens hen meer aandacht aan mag besteden. Daarom organiseren we nu voor de derde keer de Kinderconferentie. Door de benoeming van de kinderburgemeester en zijn tien adviseurs zetten we een mooie volgende stap in het verankeren van kinderparticipatie in Súdwest-Fryslân. Zo zorgen we ervoor dat kinderen nog beter gehoord worden in onze gemeente.“ aldus wethouder Mark de Man.

De conferentie werd georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.