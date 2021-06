Jan Dommerholt naar Sneek Wit Zwart

SNEEK- Jan Dommerholt keert terug naar de Waterpoortstad en verdedigt komend seizoen de wit-zwarte kleuren van derdeklasser Sneek Wit Zwart. De snelle aanvaller komt over van Zeerobben, waar hij aan zijn eerste seizoen bezig was en waarvoor hij in competitieverband één en in de beker twee keer scoorde.

Voor Dommerholt die sinds vorig jaar als Jan Booi ook als zanger succesvol aan de weg timmert, inmiddels drie hits achter zijn naam heeft staan (zie hieronder) en met een grote Nederlandse muziekproducer in verband wordt gebracht, wordt de combinatie van voetballen op niveau en zingen steeds lastiger. Om die reden heeft de talentvolle Sneker besloten om (tijdelijk) een stap terug te doen.

Jan Dommerholt begon zijn voetballoopbaan in de jeugd bij de Wéé Péé Béé, waarna hij naar de jeugdopleiding van Cambuur vertrok om vervolgens op het Zuidersportpark neer te strijken. Daar maakte hij onder Chris de Wagt en Paul Raveneau drie seizoenen deel uit van de A-selectie en scoorde hij in totaal drie keer. Tot een definitieve doorbraak kwam het echter niet, ook al omdat toenmalig derde divisionist ONS Sneek in die periode de ene na de andere gevestigde naam binnen haalde. Door het gebrek aan speeltijd verloor hij uiteindelijk het plezier in voetbal en besloot hij om na het seizoen 2019-2020 de oranjehemden te verlaten en naar Zeerobben over te stappen.

De vleugelspits is na Jorn Wester de tweede versterking voor Sneek Wit Zwart. Tegenover de komst van Dommerholt en Wester staat het vertrek van Klaas Boersma, Davey Lohman, Kevin Meijer, Marcel van der Meulen (ZM), Jaider Pommer (ZM), Hans Semplonius, Gerben Visser, Andy de Vries (ZM) en Martijn Zwaga.

Trio LSC'ers stopt

LSC 1890 nam afgelopen zondag op een zonovergoten terras bij het restaurant afscheid van Floris Bok, Jari Boorsma en Steven van der Zee als selectiespeler. Het drietal dat vele jaren de blauw-witte kleuren verdedigde, stelt zich niet langer beschikbaar voor de hoofdmacht van "the Blues" en gaat hun kwaliteiten op een lager niveau dienstbaar maken.

Floris Bok, telg uit een bekende LSC-familie, maakte in het het seizoen 2008-2009 onder leiding van Marinus van Gorkum voor het eerst zijn opwachting in de A-selectie. Sindsdien maakte de 30-jarige middenvelder dertien seizoenen onafgebroken deel uit van het keurkorps van de Lycurgus Sparta Combinatie. In die dertien seizoenen kwam hij tot 193 competitiewedstrijden en In die wedstrijden scoorde Bok die in wat je nu de nadagen van zijn carrière zou kunnen noemen ook wel als linksback werd ingezet, 36 keer, terwijl hij in de beker 9 keer de bal in het vijandelijke mandje deponeerde.

Jari Boorsma die eigenlijk al eerder met pré-pensioen ging, maakte bij het begin van 2014-2015 de overstap naar de elitetroepen die destijds door Sander Sliekens werden getraind. Sindsdien kwam hij namens LSC 1890 108 keer als basisspeler uit de kleedkamer, waarbij de 26-jarige Boorsma vijf keer als doelpuntenmaker in de wedstrijdstatistieken verscheen. In de statistieken van de districtsbeker noord werd zijn naam twee keer vermeld en die twee treffers dateren uit zijn debuutseizoen.



Bij de cijfers van Steven van der Zee staat slechts één treffer vermeld, maar dat betekent niet dat hij niet van waarde is geweest. Integendeel, de 28-jarige verdediger die na het seizoen 2011-2012 overkwam van Sneek Wit Zwart, speelde sinds zijn komst naar de Leeuwarderweg 115 duels in het "Königsblau". Dat deed hij meestentijds op de linkerflank van de defensie en als linksback maakte Van der Zee samen met Bok en Boorsma deel uit van de ploeg die onder leiding van Bert Hollander aan het eind van het seizoen 2015-2016 ten koste van TEVV naar de eerste klasse promoveerde.

