Jack Kuper kroont zich tot Open Fries Kampioen bij de Amateurs in waaierkoers in Goënga

Dat positionering heel belangrijk zou zijn in deze koers bleek al ruim voor de start. Een kwartier voor het startschot stond de meerderheid van het peloton al opgesteld bij de jurywagen. Nadat het sein voor vertrek was gegeven, ging het al flink op de kant in het vijftig renners tellende peloton. Al in de eerste ronde wapperden verscheidene coureurs eraf, de achterdeur stond wagenwijd open. Na twee rondes van 2,59 kilometer was het halve peloton op achterstand geraakt. Reeds in de derde van 26 ronden werd de slag geslagen door een zestiental renners dat overbleef aan kop van de koers. In deze groep onder meer vier renners van Team Mutasport.nl en ook Meijer Cycling Team en Racing Team Mijn Accountant hadden twee mannen van voren.

In de volgende ronden werden er vanuit de tweede groep nog een aantal pogingen ondernomen om voorin de koers te geraken. Onder meer Gaatze Postma bleek hierin niet succesvol. De sterkste renners zaten voorin en het tweede peloton zat halverwege koers al op bijna 1,5 minuut achterstand. De derde groep (of wat daarvan overbleef) zat op een gegeven moment zelfs op een dikke twee minuten achterstand. Deze groep mocht dan ook voortijdig afsprinten voor de 21e plaats.

Uitgedunde kopgroep

Terug naar de kop van de koers, waar de kopgroep nog uitdunde. Zo was het Bonne Aans die de koers verliet, waarmee de mannen van Team Mutasport.nl hun snelste man verloren. Ook voor Hylke Wijnsma eisten de geleverde inspanningen zijn tol. Bij het ingaan van de laatste 25 kilometer moesten ook Jan Dijkstra en Laurens Taekema lossen in de kopgroep, die toen nog uit acht renners bestond. Deze acht leken te gaan strijden om de zege. Dijkstra en Taekema deden nog verwoede pogingen om terug te geraken, maar dit bleek tevergeefs. De samenstelling van de kopgroep: Joris de Boer, junior Jelle Bouma, Koornberg, Kuper, Cor Visser, Frank Veenwijk, Wieger van der Wier en Joakim Zuidema.

Ondertussen werd in het tweede peloton afgesprint voor de elfde plaats. Deze sprint werd gewonnen door Postma, op de voet gevolgd door Erik Stoelwinder. Zij hadden echter niet door dat zij de koers mochten verlaten en maakten bijgevolg de volledige 65 kilometer vol.

Bij het ingaan van de laatste drie rondes, brak in de kopgroep de finale volledig los. Een poging van Koornberg om weg te geraken, bleek niet succesvol. Mede als gevolg hiervan moest Veenwijk wel lossen uit de kopgroep. In de laatste ronde was het Visser die het waagde met een uitval, maar hij werd op zo’n honderd meter voor de streep ingerekend. Zodoende kwam er een eindsprint van zeven renners en het was Kuper die na zijn eerdere zege in 2018 wederom de handen in de lucht mocht steken. Zuidema en Koornberg mochten met hem mee het podium op in de lokale kaatskantine, waar Kuper de Friese kampioenstrui omgehangen kreeg.

Top-10

1. Jack Kuper, Dokkum 2. Joakim Zuidema, Drachten 3. Heini Koornberg, Zwolle 4. Wieger van der Wier, Marum 5. Jelle Bouma, Houtigehage 6. Joris de Boer, Winkel 7. Cor Visser, Gytsjerk 8. Frank Veenwijk, Leers 9. Laurens Taekema, Sneek 10. Jan Dijkstra, Drachten