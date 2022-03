Jachthaven De Watervriend met nieuwe aanlegsteiger klaar voor het nieuwe vaarseizoen

UITWELLINGERGA- Het nieuwe vaarseizoen lonkt, vooral met dit fraaie voorjaarsweer. De eerste boten verlaten inmiddels de winterstalling en worden al te water gelaten. Ook bij Jachthaven De Watervriend in Uitwellingerga zijn de voorjaarskriebels zichtbaar. Daar werd de winterperiode benut om de lange middensteiger te vervangen want die was na 40 jaar nodig aan een opknapbeurt toe.

"De 133 meter lange steiger is door Atsma Grond- en Waterwerken in een kort tijdsbestek heel vakkundig voor ons gemaakt", laten de eigenaren Arie en Tamara de Jong weten. "De medewerkers van Atsma zijn eind november begonnen en het werk was begin januari voor hun afgerond".

De oude steiger was ook echt aan vernieuwing toe. Nu is het een duurzame steiger geworden met betonpalen, hardhouten liggers en een kunststof loopdek. Verder is elke box voorzien van een lange zijsteiger met kunststof dek. Arie en Tamara gaan ervan uit dat deze steiger de volgende 40 jaar met gemak zal doorstaan!

