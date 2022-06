Jabe Stummel onverwacht biljartkampioen

SNEEK- Deze keer met 16 spelers gespeeld. Dus mooi 4 poules van 4 spelers. Dirk van der Veen deed ook weer eens mee om op 16 spelers te komen en speelde helemaal niet zo slecht. Tammo Bijlsma zette zijn energie direct in bij zijn 1e twee wedstrijden. Een serie van 10 en een partij in 5 beurten uit en een partij in 7 beurten uit. Wel weer het hele toernooi boven de 1 gemiddeld.

Femke Bouma speelde ook een mooie partij (7 car in 8 brt) en uitmaken met een serie van 3. Proficiat, een voorbeeld van doorzettingsvermogen. 11 keer een partij in de eregalerij door 7 spelers. Het toernooi verliep goed volgens schema. Direct om 11 uur beginnen is dan ook heel belangrijk. Een mooi gezelschap bij de laatste 8.

Op het juiste moment toeslaan is dan van belang. Ids Postma had nog een beetje last van de dorpsfeesten en haalde dit keer de finale niet. Jabe Stummel en Alex Vroling deden wat ze moesten doen en haalde de finale wel. Alex wist niet goed te scoren in de finale. Jabe Stummel onverwacht wel. Hij heeft wat last van staar op 1 oog en ziet soms 2 ballen i.p.v. 1. Heel knap om dan de finale te behalen en ook te winnen.

Gefeliciteerd, iedereen bedankt voor de komst en geef je op voor komende zondag! Nog genoeg plaatsen vrij.

Bron: Biljartschool Sneek