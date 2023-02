Jaarlijkse zangdienst EDOZA in de RK Sint Martinuskerk: Opbrengst concert voor St. Monument Synagoge Sneek

SNEEK- Op zondag 5 maart 2023 organiseert het Sneeker Mannenkoor EDOZA weer de jaarlijkse zangdienst in de RK St. Martinuskerk (aan de Singel) in Sneek.

Ook dit jaar heeft dirigent Jan Hibma weer een mooi programma samengesteld, waarbij naast koorzang ook veel ruimte is voor samenzang. De koor- en samenzang wordt op orgel en piano begeleid door Sebastiaan Schippers.