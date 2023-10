Jaar extra zekerheid voor 36 Friese culturele instellingen

De nu gesubsidieerde instellingen krijgen de gelegenheid een subsidie voor het jaar 2025 aan te vragen, op hetzelfde niveau als zij nu hebben. Het gaat hierbij om ongeveer €9,5 miljoen. Dit is voor een breed scala aan instellingen: musea, festivals, theater- en dansgezelschappen, instellingen die werken met getalenteerde jongeren, etc.

It brede ferhaal fan Fryslân

Het college van Gedeputeerde Staten zet in op een robuuste basisinfrastructuur voor cultuur, die het brede ‘ferhaal fan Fryslân’ vertelt. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Wy fine it wichtich dat de ynstellingen foar 2025 wissichheid hawwe, wylst wy wurkje oan de fierdere ynfolling fan it kultuerbelied. Dizze ynstellingen binne belangryk foar de mienskip en fertsjinje dat far harren goeie wurk.”

GS heeft het voornemen om de subsidies vanaf 1 januari 2026 opnieuw via één of meerdere regelingen te verstrekken.