Jaap Musschenga nieuwe dirigent van Eendracht Maakt Macht Oudega (SWF)

Jaap is een bekende in de fanfare en brassbandwereld. Musschenga is momenteel als dirigent verbonden aan De Bazuin Oenkerk, fanfare Concordia uit Oldebroek en fanfare Eendracht uit Eerbeek. Hij studeerde cum-laude af aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en in 2015 won hij de VNO-NCW Noord Talent Award. EEM kijkt uit naar een mooie toekomst met muzikale hoogtepunten onder leiding van Jaap.