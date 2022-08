Jaap Hofstee verzilvert koppositie op het IJsselmeer bij Stavoren in tweede IFKS-strijd

Schipper Jaap Hofstee is tevreden na de race. "We hadden een hele mooie start, we konden er net tussendoor en hadden zo mooi vrije wind. Hij liep ook veel beter dan gisteren, wij hadden iets anders gestropt. Gisteren wilde het niet echt goed."

In het begin was er voldoende wind, maar die zakte wel af. "Dat is voor ons niet gunstig, want Eastermar kon net iets hoger zeilen. Dus we waren blij dat het afgelopen was."



Het weer was sowieso afwachten voor Hofstee "Want de voorspellingen waren vreemd. Het zou windkracht één of twee worden, maar bij de start was het drie-vier. Het is moeilijk om daar op de anticiperen, we zijn daar best gevoelig voor."