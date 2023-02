J.C. Nagelhoutstrjitte nog tot en met 10 maart afgesloten

WOUDSEND-Nog tot en met vrijdag 10 maart 2023 is de J.C. Nagelhoutstrjitte afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde verkeersafsluiting geldt niet voor voetgangers. Bewoners van de D. Schilstrastrjitte dienen tijdelijk via het parkeerterrein van de SPAR te rijden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Klaas Visser van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.