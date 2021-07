IVS Alliance wint prestigieuze, internationale BTEC Award

SNEEK- Uit ruim 300 organisaties in ongeveer 60 landen heeft ROC Friese Poort, samen met vijf andere mboscholen verenigd in de IVS Alliance, een prestigieuze prijs gewonnen: the BTEC Award for International Institution of the Year 2021.

De IVS Alliance is de organisatie voor tweetalig BTEC onderwijs in Nederland en wordt gevormd door zes mbo-scholen waaronder ROC Friese Poort. ROC Friese Poort is in IVS Alliance vertegenwoordigd met de opleiding International Hospitality Studies (IHS) van de vestiging Sneek. Door het aanbieden van tweetalige onderwijs, biedt deze opleiding studenten de kans om het internationale BTECdiploma te behalen. Hiermee kunnen ze werken of studeren in ruim 120 landen wereldwijd, waardoor het mogelijk is een carrière in het buitenland op te bouwen.

Bas Daanje, directeur ROC Friese Poort vestiging Sneek: “Het winnen van deze internationale Gold Award is een enorme erkenning voor de kwaliteit van onze tweetalige opleiding en voor de inzet van onze collega’s en onze studenten, die dit mede mogelijk hebben gemaakt.”

Innovatief onderwijs

De IVS Alliance heeft de Award gewonnen op basis van de innovatieve manier waarop BTEC wordt toegepast in het onderwijs. De studenten in Sneek krijgen de helft van de lessen in het Engels. Alle modules hebben een relatie met horeca en toerisme onderwerpen zoals: Alcoholic beverages, food service operations, business enterprise, events, marketing, front office en 'my country as a tourist destination'. Daarnaast wordt zeer nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, variërend van de lokale horeca in Friesland tot Schiphol, de Holland America Lijn en internationale mogelijkheden. De studenten doen internationale excursies (België, Duitsland en Frankrijk) en nemen deel aan het project POP-UP school, waarbij de tweedejaars studenten drie weken naar Ierland gaan. Ze volgen lessen op de hotelschool in Ierland, werken mee in de lokale horecabedrijven en ontdekken het land en de cultuur. Daarnaast is er de mogelijkheid om stages te lopen binnen Europa en vervolgens een afrondende stage buiten Europa. Studenten organiseren zelf ook projecten en evenementen.

Peter Wattel, opleidingsmanager Horeca en Hospitality en Riënne Blanksma, course leader IHS: "Wij zijn trots dat we gezamenlijk met alle docenten en studenten binnen de Nederlandse IVS Alliantie op een innovatieve manier hoogwaardige en op maat gemaakte BTEC-kwalificaties kunnen bieden en hopen dit de komende jaren te blijven doen.”

International Hospitality Studies

Met de opleiding International Hospitality bereiden de studenten zich voor op de internationaal Werk maken van je passie georiënteerde arbeidsmarkt, vanwege het Engelstalig onderwijs en het opdoen van internationale ervaring tijdens stages en projecten Bij succesvolle afronding van de IHS ontvangen de studenten twee diploma's, waarmee ze kunnen doorstromen naar het HBO of naar een universiteit n het buitenland.

IVS Alliance

De IVS Alliance wordt gevormd door zes mbo-scholen in Nederland: ROC Nova College (Haarlem), Curio (Roosendaal), ROC Amsterdam (Amsterdam), ROC Friese Poort (Sneek), mboRijnland (Woerden) en Zadkine (Rotterdam).