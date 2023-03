Ivangh and the Nigthcats komen naar Rock Cafe in Sneek

SNEEK- Op 31 maart komen Ivangh and the Nightcats naar Rock Café Sneek. Aanvang 22.00 uur de toegang is gratis.

Ivangh and the Nightcats is het trio, geformeerd rond frontman Harald Ivangh blues / rock& roll man van het eerste uur. Naast de ijzersterke ritme sectie John Kalkman (bas) en Eerde Kalsbeek (drums) laten de heren nummers van Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrik, Gary Moore passeren. Maar ook Nederlandse rock helden als Herman Brood, Vitesse en Power lay passeren de revue.

Gitarist, Zanger, Harald Ivangh reisde al vanaf zijn jonge jaren de wereld rond, gewapend met een gitaar. Na terugkomst in Nederland speelde hij in onder andere een Thin Lizzy Tribute en een Blondie Tribute. John Kalkman is bassist van het eerste uur. Hij is een selfmade muzikant die opgegroeid is met de muziek van Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, Jimi Hendriks heeft als motto ‘if you don’t feel it don’t play it’ en dat kwam van pas toen hij naar Den Haag verhuisde waar hij in bands speelde als JP Rena Band met onder andere Ted Oberg en John Lagrand Drummer Eerde Kalsbeek speelde al op jonge leeftijd in verschillende Rock, Big en- Bluesbands.

Voorbeelden hiervan zijn; The Tim Marshal Band, Original Sin en de Bluesbreakers en vervulde vele ‘gast’-optreden in zowel binnen- als buitenland. Deze ervaringen deelde hij met onder andere Doktors Orders, Kirsten Thien (New York), Diedra Hurdle - Riff (The Alabama Blues Queen) Hij stond in vele voorprogramma’s onder andere bij Julian Sas, Janis Joplin’s Big Brother and the Holding Company en als klap op de vuurpijl Otis Redding lll. https://www.ivangh-and-the-nigthcats.com/