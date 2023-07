IT HEIDENSKIP - Op 16 juli 2023 is het zover: Muziekvereniging Studio It Heidenskip en rockband Koartsluting spelen opnieuw de rockopera "It Swurd fan Damocles" ter ere van het 125 jarig jubileum van Studio. Het spektakel vindt plaats op het fierljepterrein in It Heidenskip op 16 juli 2023 om 20.00 uur.

Koartsluting is een symfonische rockband die bestaat uit 5 leden. In 2013 en 2014 hebben Studio en Koartsluting deze Friestalige rockopera van ongeveer een uur al tweemaal uitgevoerd. De band en het orkest hebben het muziekstuk inmiddels weer ingestudeerd en kan het wederom publiekelijk ten gehore worden gebracht. Het genre is te omschrijven als symfonische rock.

Het muziekstuk met de naam "It Swurd fan Damocles" verteld over een oorlogstijd waarin een Friese boer wordt verdacht van het huisvesten van onderduikers en daarom wordt gearresteerd. Afzonderlijk van elkaar vertellen de boer en zijn vrouw over hun beleving, emoties en verlangens. Een verhaal van verandering. Van toen, nu en misschien altijd weer. Niet weten wat de toekomst brengt. Al wat fertroud wie, dat is west – dat is It Swurd fan Damocles.

De rockopera is een combinatie van rockmuziek, blaasmuziek, zang & live uitbeeldingen. Kijk voor meer informatie over dit spektakel op www.cmvstudio.nl of op de social media van CMV Studio It Heidenskip. Tickets (€5,-) zijn te bestellen op www.ticketscorner.nl.

Graag tot ziens op 16 juli 2023!