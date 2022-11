It Reade Hynder Wommels neemt afscheid van de Boppeseal en zoekt sterke verhalen

WOMMELS - It Reade Hynder in Wommels neemt afscheid van haar Boppeseal in de huidige vorm. De Boppeseal zal verbouwd worden tot (huur)appartementen. Café-restaurant It Reade Hynder in het centrum van Wommels bestaat in de huidige vorm sinds 1876 en heeft vele uitbaters gehad in de loop van de jaren. De Boppeseal doet al decennialang dienst als zaal voor feesten en partijen.

De huidige eigenaren, die het café-restaurant voor de zomer hebben overgenomen, willen de horecafunctie voor Wommels behouden. Eigenaren Catharina en Andries Veenstra zetten zich in om het pand te verduurzamen en deels te herbestemmen. De Boppeseal krijgt na een grondige verbouwing van de twee bovenetages een woonfunctie voor starters op de woningmarkt.

It Reade Hynder zoekt verhalen

In de vroege jaren ‘60 had Herberg It Reade Hynder de grootste zaal in de omgeving en er vonden grote bruiloften, boerenvergaderingen, danslessen en uiteraard ook de dorpsfeesten plaats. Er zijn stelletjes verliefd geworden en vervolgens een paar jaar later op deze locatie getrouwd. De zaal voldoet niet meer aan de huidige eisen voor grote groepen en daarnaast zijn er veel locaties in de omgeving bij gekomen. Met de huidige woningkrapte is het plan opgevat om de bovenste twee etages om te turnen naar appartementen. Het horeca-gedeelte op de benedenetage blijft bestaan en wordt de komende tijd verbouwd tot Grand Café.

Om het afscheid van de Boppeseal te vieren is gekozen voor theaterconcert Baas Giele Taksy van Inez Timmer en haar band. Het theaterconcert vindt plaats in de Boppeseal van It Reade Hynder. Inez Timmer en haar 5-koppige professionele band duiken in de huid van de Canadese folkzanger Joni Mitchell. De liedjes zijn door Eppie Dam vertaald naar het Fries.

Het belooft een hele mooie middag te worden. Het afscheid van de Boppeseal is op 20 november en begint om 15.30 uur. Aansluitend kan er geborreld en gegeten worden. Kaarten voor het theaterconcert en het diner zijn te reserveren via www.itreadehynder.nl.

Dit evenement is de laatste keer dat er mensen binnen kunnen kijken in de Boppeseal, de plek waar voor veel mensen herinneringen liggen. Andries en Catharina Veenstra zouden het fijn vinden dat u herinneringen aan de Boppeseal met hen gaat delen. Liefdesverhalen, sterke verhalen, grappige anekdotes, alles is welkom.

Door uw verhaal op te schrijven en op te sturen naar info@itreadehynder.nl maakt u kans op twee vrijkaarten voor de voorstelling Baas Giele Taksy.

Grondige verbouwing start na het theaterconcert

De verbouwing van het pand start eind dit jaar. Zo zal het dak volledig worden gestript en geïsoleerd, zodat er behaaglijk gewoond kan worden. Daarna wordt binnen verder gewerkt aan de indeling en de modernisering. De Boppeseal zal verdwijnen als plaats, maar niet in de herinnering.