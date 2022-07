It Koudumer Simmer Festival in juli en augustus

KOUDUM - op 23 juli, 6 en 20 augustus vindt in het warme hart van de zuidwesthoek het Koudumer Simmer Festival plaats. Op deze dagen is er markt met diverse standhouders, foodtrucks, muziek en theater, Daarnaast is er een kleedjesmarkt en aansluitend zijn er nog activiteiten in de passantenhaven van het dorp met als afsluiteng elke zaterdag een band bij eetcafé Spoorzicht.

De meeeste activiteit vindt plaats in de hoofdstraat van Koudum. Het complete centrum is in festivalsfeer aangekleed. De Koudumer Simmer Festivaldagen worden georganiseerd door promotieteam Koudum. Dit team is opgericht om de leegstand die in het centrum van Koudum te vinden was tegen te gaan.