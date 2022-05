‘It is wer tiid foar poes in de mand!’

SNEEK- Weidevogels zijn druk aan het broeden. De eerste kuikens zijn al uit het ei gekropen. Deze kwetsbare vogeltjes vallen nogal eens ten prooi aan boerderij- en huiskatten. Daarom gaat de bewustwordingscampagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ weer van start. “Oandacht bliuwt nedich. Minsken ha it net yn de gaten, mar katten pakke in soad pykjes. Hâld de kat dêrom yn de maitiid binnen as it tsjuster is. Iten jaan en dêrnei it kattelûkje of de skuorredoar ticht”, zegt Age de Jong van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW).

Het lijkt onschuldig als katten door weilanden en over akkers struinen. Maar het zijn jagers. Instinctief pakken ze ook weidevogelkuikens. ’s Nachts zijn deze kuikens extra kwetsbaar omdat de moederdieren aanvallers niet zien aankomen. Op initiatief van de BFVW worden voor het derde jaar op rij kattenbezitters met een campagne erop gewezen hun huisdier of boerderijkat van half april tot en met juni ’s nachts binnen te houden.

Emiel en Gurbe

Zanger Emiel van de Hûnekop en acteurpoes Gurbe, gespeeld door de bekende kater Abatutu, staan weer centraal in de campagne. In het bijzondere filmpje, dat op sociale media staat, legt Emiel uit dat het heel eenvoudig is om de kat binnen te houden. Hij demonstreert het kattenluikje en tovert Gurbe een heerlijke maaltijd voor. Gemakkelijke methoden om de kat naar binnen te lokken en ’s nachts in huis of de boerenschuur te laten blijven. Het filmpje ‘Gurbe heeft huisarrest’ is te bekijken op YouTube, de website poesindemand.nl en op Facebook: facebook.com/poesindemand.

4 miljoen katten

Volgens Vogelbescherming Nederland, deelnemer in de campagne, grijpen de ongeveer 4 miljoen katten in ons land om en nabij de 18 miljoen vogels per jaar. Zeker in deze broedperiode, van half april tot half juni, komt het veel voor. Vooral weidevogels die hun nesten op de grond hebben, zoals de kievit en de grutto, komen in de problemen. De Vogelbescherming roept ook op: “Houd je kat komende twee maanden binnen”. ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ wordt gesteund door de BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.