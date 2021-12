It Fryske Gea zoekt verhalenvertellers

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheert het Fryske Gea meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. Dit doen de organisatie niet alleen. Ze worden gesteund door 35.000 leden! Met zijn allen beschermen ze de natuur in de mooiste provincie van Nederland. De inzet van excursies draagt hieraan bij. Op jaarbasis organiseren It Fryske Gea rond de 900 excursies voor circa 16.000 deelnemers. Jong en oud gaat mee stap in onze gebieden. Ook bij jou in de buurt!

Om dit te kunnen realiseren zoekt It Fryske Gea in West Fryslan excursieleiders voor:

Jeugdexcursieleiders, scholenprogramma’s & Allround (tevens Afsluitdijk/Kornwerderzand)

Wat doet een excursieleider/ verhalenverteller?

Je neemt deelnemers mee op natuurbeleving in onze gebieden met aandacht voor de rijkdom, ecologie en cultuurhistorie. Een gemiddelde excursie duurt tussen de 1,5 en 2 uur.

Wat vragen It Fryske Gea van jou?

Vooral veel enthousiasme! Dit in combinatie met een basiskennis van natuur en ecologie. Daarnaast ben je minimaal 1 of 2 maal per maand beschikbaar voor het begeleiden van een excursie in één van onze gebieden. We sturen je niet zomaar het veld in. Voorafgaand neem je deel aan een training tot excursieleider, die totaal vier maanden duurt en om de week op de avond wordt gegeven. Zo leer je alle kneepjes van het vak om vol vertrouwen op pad te kunnen gaan!

Wat bieden wij? Excursieleider bij It Fryske Gea is een vrijwillige functie. Wel vergoeden de mensen van It Fryske Gea de reiskosten en krijg je de juiste kleding voor dit buitenwerk. Daarnaast ontvang je een gratis lidmaatschap (incl. kwartaal magazine), ons vrijwilligersblad en we organiseren elk jaar een speciale vrijwilligersdag. Want naast jouw bijdrage aan natuurbescherming is het ook vooral heel leuk en gezellig!

Kijk voor ervaringen van vrijwilligers die je voorgingen op www.itfryskegea.nl/vrijwilligers

Interesse en meer weten? Bel ons dan op 0511 – 53 96 18 of mail jouw contactgegevens naar bcdealdefeanen@itfryskegea.nl

In het kader van ons integriteitsbeleid vraagt It Fryske Gea om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).