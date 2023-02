ISKaatsen levert 5000 euro op voor giro 555

SNEEK - De sponsoractie ISKaatsen, waarbij de ISK leerlingen van de RSG Magister Alvinus schaatsen voor de slachtoffers in Turkije en Syrië, leverde het totaalbedrag op van € 5000,-

De leerlingen van de internationale schakelklas (ISK) in Sneek bonden in de Elfstedenhal in Leeuwarden voor het eerst de schaatsen onder. Door zoveel mogelijk rondjes te schaatsen hebben zij een prachtig bedrag bij elkaar geschaatst. Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder van de RSG heeft het opgehaalde bedrag van € 4140,- euro aangevuld tot € 5000,-. Een mooi gebaar en wat een prestatie van deze nieuwe Friezen!