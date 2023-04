Isa van Vugt wint opnieuw solistenconcours Dyn Poadium

SNEEK- Isa van Vugt uit Hommerts heeft zaterdag in Sneek de derde editie van Dyn Poadium gewonnen. De jury beloonde het optreden van de 12-jarige trombonist met 93,5 punten, de hoogste score van de dag. Vorig jaar eindigde Van Vugt ook bovenaan.

Dyn Poadium wordt ieder jaar georganiseerd door de Federatie van Muziek en Zang (Femuza) in de gemeente Súdwest-Fryslân en kunstencentrum Atrium. Het solistenconcours werd deze keer gehouden in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Christiaan van der Weij en Siemen Hoekstra vormden de jury. Maar liefst 45 nummers passeerden de revue tijdens de onderdelen parade, festival en concours. De deelnemers aan het festival ontvangen een verslag. De optredens van deelnemers aan het concours worden gewaardeerd in punten. De winnaar krijgt een wisselbeker.

Uitslagen concours

T/m 12 jaar

93,50 punten – Isa van Vugt, trombone

86,50 punten – Eline de Boer, sopraansaxofoon

86,00 punten – Jette Baarda, bugel

13 t/m 15 jaar

93,00 punten – Anna Elisabeth Verbeek, hoorn

92,75 punten – Pieter de Boer, marimba

90,75 punten – Steijn van der Werf, piano

16+

91,00 punten – Bente Miedema, dwarsfluit

90,75 punten – Evanna Boonstra, dwarsfluit

88,75 punten – Berber Talma, dwarsfluit

Ensembles

86,75 punten – Slagwerksextet Oranje Bolsward

84,00 punten – Elske van der Wal (bugel) en Errit Sjoerd Yntema (bugel)

82,50 punten – Hilde de Jager (euphonium) en Piet de Jager (besbas)

Samenwerking Femuza en Atrium Femuza houdt al ruim vijftig jaar het solistenconcours van Súdwest-Fryslân. Traditiegetrouw doen er veel Atrium-leerlingen aan mee. Sinds 2021 organiseren Femuza en Atrium samen het evenement dat een nieuwe naam kreeg: Dyn Poadium. Dwarsfluitist Bente Miedema uit Workum won in 2021 het onderdeel concours. In 2022 ging de hoofdprijs naar trombonist Isa van Vugt uit Hommerts.