Is jouw garderobe al klaar voor de winter?

INGEZONDEN - Ook al is de zomer nog niet voorbij, toch is het al duidelijk merkbaar dat de dagen korter worden en dat de herfst langzaam maar zeker zijn intrede gaat doen.

Ook al kan september nog mooie dagen geven met veel zon en temperaturen ruim boven de 20 graden. Het wordt dus tijd om te checken of je garderobe compleet is voor de komende herfst en winter. De nieuwe collecties hangen nu in de winkels en vind je ook online.

Ga je voor fashion of kies je je eigen stijl?

Een mooiewinterjas voor dames lang, een lekker warm vest of een stijlvolle outfit voor naar kantoor, het is nu het moment om je garderobe aan te vullen met de modetrends van het komende seizoen.

Het is natuurlijk niet verplicht om modetrends te volgen. Je kunt ook gewoon je eigen stijl kiezen. Sommige vrouwen gaan hoe dan ook voor zwart, want zwart kan altijd. Maar als je de trend inwinterjassen voor dames wilt volgen dan moet je misschien toch voor een andere kleur gaan. De trenchcoat is helemaal terug en zal je dan ook veel zien de komende tijd. Hij wordt soms zelfs als jurk gedragen met een opvallende ceintuur. Wat in de mode is koop je echt niet alleen bij exclusieve boetieks voor soms torenhoge bedragen. Ook in de confectie kun je prima slagen als dat beter bij je budget past.

Loafers en sneakers zijn helemaal hip

Wie denkt dat sneakers not done zijn als je een goede modesmaak hebt, heeft het mis. Want juist deze schoenen doen het heel goed de komende winter. Dat geldt ook voor loafers. Je vindt ze dan ook in tientallen kleuren, zowel in winkels als bij online webshops. Het voordeel is dat je er prima op kunt lopen zonder zere voeten te krijgen en dat je ze moeiteloos met zo ongeveer elke kledingstijl combineert. Of je nu op chique gaat of lekker comfortabel in jeans en een trui loopt.

Wat zijn de blijvers op modegebied?

Los van ontwikkelingen in de mode en wat er op de catwalk wordt geshowd tijdens de fashion week in Parijs, Londen, Milaan en Amsterdam, zijn er altijd kledingstukken die blijven en die je nooit hoeft af te danken. Hooguit vervangen als ze versleten zijn. De jeans is daar een goed voorbeeld van. Wat er ook gebeurt, daarmee sla je de plank immers nooit mis. Datzelfde geldt voor bepaalde kleuren. Zwart kan altijd, en bovendien kun je het zo ongeveer alles combineren. Deze basics horen dan ook in iedere kledingkast.

Wat dragen de heren komende winter?

Het volgen van modetrends is nog altijd meer iets voor de dames dan voor de heren. Mannen hebben het wat dat betreft nog altijd een stuk makkelijker. De nette jeans en voor bijzondere gelegenheden en goed zittend pak zijn een must have. Bij die jeans draag je een overhemd of een nette polo en je bent al een heel eind. Maar steeds meer mannen vinden het belangrijk om er goed uit te zien. Zij laten hun kleding niet uitzoeken door hun vriendin maar kiezen zelf wat ze dragen.