Is er belangstelling voor een mogelijk oorlogsboek voor Heeg, Oudega en Gaastmeer?

HEEG- Er is op 19 oktober een bijeenkomst voor een mogelijk oorlogsboek voor Heeg, Aldegea en de Gastmer. Dit wordt gehouden in Talma State in Heeg.

“Is er belangstelling voor een boek over deze drie dorpen, die in de oorlog afgelegen lagen voor de Duitsers. Toch is er veel verzet tegen de Duitsers geweest. Veel is wel bekend, maar veel ook niet”, vraagt Hessel Bouma zich af. Bouma heeft zewlf veel onderzoek naar de lokale oorlog geschiedenis verricht in Scharnegoutum, waar hij geboren en groot geworden is. Ook over de Lege Geaën, Akkrum, Grou en Aldeboarn, heeft Bouma onderzoek naar de oorlog gedaan en hierover boeken geschreven.

Peiling

“Over het gebied rond Oudega (Wymb./SWF) is, voor zover ik weet, weinig onderzoek gedaan. Bij Tresoar, het NIOD en in het Nationaal Archief moet nog meer liggen, wat interessant voor de dorpen kan zijn. Een peiling over belangstelling is 19 oktober 2023 om half acht in het verzorgingshuis in Heech een bijeenkomst. Is er voldoende belangstelling gaan we een klankbordgroep uit de dorpen samenstellen, waar we kunnen sparren en die ook gegevens kan aanleveren om mee verder te kunnen gaan”, wil Bouma graag weten.