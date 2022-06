Is de pijn in mijn rug Ischias?

Je bent druk met je dagelijkse taken en opeens voel je een hevige pijn in de rug. Je vraagt je af wat het is en wat je ermee moet? Toch maar even langs de dokter. Het is ischias hoor je, maar wat is dat? En hoe lang zal het blijven?

Wat is ischias?

Ischias. Bij velen een onbekend begrip. Wat is het nu eigenlijk? Ischias is een zenuwpijn. Hij is niet constant aanwezig, maar het kan bij bepaalde bewegingen wel opgewekt worden. De pijn begint in de rug, maar kan uitstralen naar de bil tot zelfs je benen. De pijn komt vanuit de langste zenuw in je lichaam. Ischias kan op verschillende manieren ontstaan. Vaak is het een bijverschijnsel van een hernia. Het kan daarnaast ook bij bijvoorbeeld zwangere vrouwen ontstaan. Dit komt doordat de grote beenzenuw dan onder druk komt te staan in de wervelkolom.

Tips tegen rugpijn

Om pijnklachten tegen te gaan is beweging een hele goede optie. Dit zal niet altijd een makkelijke oefening zijn met flinke rugklachten, maar het helpt wel. Naast dat het belangrijk is dat je ook rust neemt, helpt beweging de spieren soepel te houden. De beweging bevorderd daarnaast ook je bloedsomloop. Ook je houding is belangrijk. Probeer hier eens wat afwisseling in te vinden. Dus zorg dat wanneer je een poosje lang zit je ook eens even stukje gaat lopen.

Ook is het belangrijk dat je een goede en stabiele houding aanneemt tijdens het zitten. Alhoewel de oefeningen goed kunnen helpen zijn pijnstillers nooit verkeerd. Ze verhelpen de rugklachten niet, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat je er zelf iets meer last van hebt. Hierdoor kun je de oefeningen ook weer beter uitvoeren en zullen de klachten uiteindelijk sneller overgaan. En de beste tip is: ga actief bezig met de klachten en zorg dat de rugpijn zo goed mogelijk te verdragen is.