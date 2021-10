Is de brandkraan in jouw buurt zichtbaar?

Bij het blussen van branden gebruikt de brandweer bluswater afkomstig uit een brandkraan in de stoep, straat of berm. Een brandkraan is aangesloten op het drinkwaterleidingnet en voorzien van een ovaal putdeksel met de tekst ‘brandkraan’ of ‘hydrant’. In de bebouwde kom liggen de brandkranen zo’n 80 meter uit elkaar, buiten de bebouwde kom ongeveer 100 meter.

Weet jij waar in jouw straat de dichtstbijzijnde brandkraan is? Niet alleen de brandweer, ook jij kunt de brandkraan vinden aan de hand van bordjes op huizen of paaltjes langs de weg (zie voorbeeld). Deze brandkraanaanduiding is als volgt te lezen. Met je rug naar het bordje ligt de brandkraan 4 meter naar links en 6 meter naar voren (B = brandweer, 100 = aantal mm doorsnee van de leiding). Brandweermensen schatten de meters door het nemen van passen. In herfst en winter wordt het vinden van een brandkraan vaak moeilijker door gevallen bladeren, takken, modder en eventueel sneeuw. Sommige deksels zijn onder de nieuw aangelegde tuin of na het bestraten zelfs volledig verdwenen.

Ook jij kunt de brandweer helpen om bij brand zo snel mogelijk de brandkraan te vinden. Hoe? Door het putdeksel – en het bordje dat de plaats ervan aangeeft – schoon en goed zichtbaar te houden, zodat deze gemakkelijk te vinden is.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl