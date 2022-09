Irnsum staakt de strijd tegen Waterpoort Boys

Waterpoort Boys dat zonder Andy de Vries aantrad en dat eerder in de wedstrijd Stefan Kroon met een op het oog behoorlijk zware blessure zag uitvallen, stond op dat moment met 0-2 voor en leek na de overwinning op HJSC en de remise tegen IJVC hard op weg om zich voor de KO-fase te kwalificeren. Hoewel de geelhemden al de felicitaties van de IJlster poulegenoot ontvingen, moet afgewacht worden wat de KNVB in deze beslist.



Kansen

In de wedstrijd ging Waterpoort Boys na een minuut of tien nadrukkelijk op zoek naar de beslissing en in een hoog tempo reeg de ploeg .de kansen aaneen. Bij de eerste mogelijkheden stuitten Brian Visser en Tim van der Werf nog op doelman Mark van Dijk, maar bij mogelijkheid nummer drie was het raak. Romano Pasveer zette met een uitstekende pass Visser aan het werk en die bediende op zijn beurt Van der Werf die nadat hij zijn tegenstander had uitgekapt met zijn chocoladebeen de 0-1 liet noteren.



Wachten

Vervolgens was het wachten op de 0-2 en die leek aanstaande, toen Orlando Pasveer vanaf de rand van de zestien een prima schot afvuurde. Van Dijk kreeg echter nog net zijn vingertoppen tegen de bal, waarna invaller Jesper Knoop verzuimde om de marge na een goede aanval en dito voorzet van Romano Pasveer te verdubbelen. Niet veel later onderging de marge alsnog expansie, toen Knoop na voorbereidend werk van Robert Minks en Lars van Dijk spits Marcel van der Meulen een vrije schietkans bood en de aanvalsleider - en eveneens met zijn mindere been - toesloeg .



Niet lang daarna had Dylano van Dijk met een pegel op de lat het geluk niet aan zijn zijde en kort daarop koos Knoop na een steekpass van Orlando Pasveer voor eigen eer en glorie, waar een een balletje breed op de meegelopen Romano Pasveer een betere optie was geweest. Waterpoort Boys had tot dan weinig te duchten van de oranjehemden en alleen spits Julius Huistra zorgde met een schot voor enige dreiging. Die inzet was echter te slap om doelman Stefan Rijpkema te verontrusten, iets wat aan de andere kant na een goedlopende aanval met Orlando Pasveer en Marcel van der Meulen als werkvoorbereiders en Brian Visser als eindstation uiteindelijk ook niet lukte.



Slotakkoord

Het slotakkoord speelde zich vervolgens rond de middenlijn af, waar een speler op de na een een onschuldig duel bleef liggen en waar Robert Minks zich over de ongelukkige ontfermde. De arbiter die aanvankelijk liet doorspelen en floot nadat de bal inmiddels in de zestien van Irnsum was aanbeland, opeens af en schotelde Minks de rode kaart voor. Het was een moeilijk te bevatten beslissing maar de weigering van Irnsum om na rust tegen tien man verder te spelen was zo mogelijk nog moeilijker te bevatten en krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Irnsum - Waterpoort Boys ..-.. (0-2) - GESTAAKT

Doelpunten: 0-1 Tim van der Werf (12.) 0-2 Marcel van der Meulen (30.)

Scheidsrechter: T.C. van der Bij

Gele kaart: onbekende speler (Irnsum) Tim van der Werf (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Robert Minks (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Robert Minks, Kevin Kedde, Stefan Kroon (19. Jesper Knoop), Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Tim van der Werf, Brian Visser, Marcel van de Meulen en Lars van Dijk

Bron: www.pengel.weebly.com