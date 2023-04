Iris Weijenberg uit Sneek heeft haar eigen kleinschalige opvang voor tamme ratten - Rattenopvang Weij Voor Dier

SNEEK - Iris Weijenberg uit Sneek is een fervente dierenliefhebber die, vanwege haar grote liefde voor dieren, besloot haar passie voor tamme ratten uit te breiden en een kleinschalige opvang op te richten. De opvang genaamd Rattenopvang Weij Voor Dier, is gevestigd in Sneek en heeft als doel om tamme ratten op te vangen, te rehabiliteren en waar mogelijk te herplaatsen.

De ratten die in de opvang komen hebben verschillende achtergronden, sommige worden afgestaan door opkomende allergieën of simpelweg door tijdgebrek. Andere ratten hebben een minder fijn verleden en zijn bijvoorbeeld verwaarloosd of in beslag genomen door de dierenbescherming of andere instanties. De opvang vangt deze dieren op en geeft hen de nodige verzorging en liefde.

'Pocket puppies'

Tamme ratten zijn sociale en slimme dieren die zich erg kunnen hechten aan mensen. Het is jammer dat tamme ratten soms nog steeds een negatief stigma hebben door hun ziekte verspreidende voorouders. In werkelijkheid zijn tamme ratten schoon en leuk gezelschap, sommige liefhebbers noemen hen zelfs 'pocket puppies'.

De opvang begon pas twee maanden geleden, maar zat binnen enkele dagen al op haar volle capaciteit. Momenteel huisvest de opvang ongeveer 20 tamme ratten, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Zo kwam rat Sova verwaarloosd binnen met zwaar ondergewicht. Een rat van Sova's grootte zou tussen de 400 en 600 gram moeten wegen, maar hij woog slechts 212 gram. Enkele ratten zijn gered uit een verschrikkelijke situatie in Duitsland, waar één vrouw eigenaar was van zo'n 1400 ratten, waarvan 8 ratten bij Iris in de opvang terecht zijn gekomen. Gelukkig hebben deze ratten nu een veilig onderkomen en krijgen ze de zorg die ze verdienen.

Schilderijen gemaakt door ratten

Iris ziet de opvang als haar hobby en betaalt alle kosten uit eigen zak. Het houden van tamme ratten is namelijk niet goedkoop. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de dierenarts; een dierenartsbezoek voor een rat begint bij een tarief van € 40,- en kan al snel oplopen tot 200 à 300 euro. Daarnaast zijn er ook kosten voor bodembedekking, kooi(inrichting) en voer. Om extra inkomsten te genereren verkoopt de opvang schilderijen gemaakt door de ratten. Deze schilderijen worden gemaakt met non-toxic vegan vingerverf en de ratten leren schilderen door middel van clickertraining. Alles gebeurt force free, dus de ratten mogen zelf kiezen of ze willen meedoen en kunnen stoppen wanneer ze willen. Ook is het mogelijk om geld of benodigdheden te doneren aan de opvang.

Je kan de opvang op Instagram vinden onder de naam @rattenopvang.wvd

